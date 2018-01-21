Асад связал операцию Турции в Африне с ее поддержкой террористов

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Президент Сирии Башар Асад связал операцию Турции против курдских отрядов в районе Африн с поддержкой, якобы оказываемой ею террористам.

Глава Сирийской Арабской Республики заявил об этом на встрече с представителями Совета по стратегическим внешним связям Ирана, передает RT со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

При этом Асад подчеркнул, что «грубую агрессию» в Африне нельзя отделить от проводимой с начала гражданской войны в Сирии политики турецких властей, которая «построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами».

Ранее Министерство иностранных дел САР выступило с жестким осуждением «жестокой турецкой агрессии против города Африн, который является неотъемлемой частью сирийской территории». Об этом информировала САНА.