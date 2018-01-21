Все новости Татарстан Россия

Политика

Асад связал операцию Турции в Африне с ее поддержкой террористов

21 января 2018, 17:06

Сирийский МИД осудил действия турецких войск против курдских отрядов в Африне.
Иран призвал Турцию немедленно завершить операцию в Африне
ВВС Турции отчитались о поражении 45 целей в сирийском Африне
СМИ узнали об уходе российских военных из района Африна в Сирии
За сутки число беженцев, пытающихся пересечь границу Сирии с Турцией, выросло вдвое
Сторонники Башара Асада заявили об увеличении поставок оружия Турцией сирийским повстанцам

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Президент Сирии Башар Асад связал операцию Турции против курдских отрядов в районе Африн с поддержкой, якобы оказываемой ею террористам.

Глава Сирийской Арабской Республики заявил об этом на встрече с представителями Совета по стратегическим внешним связям Ирана, передает RT со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

При этом Асад подчеркнул, что «грубую агрессию» в Африне нельзя отделить от проводимой с начала гражданской войны в Сирии политики турецких властей, которая «построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами».

Ранее Министерство иностранных дел САР выступило с жестким осуждением «жестокой турецкой агрессии против города Африн, который является неотъемлемой частью сирийской территории». Об этом информировала САНА


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter