Премьер-министр Турции пообещал атаковать союзников сирийских курдов

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Любые силы, которые окажут поддержку курдским отрядам в сирийском районе Африн, станут целью турецких войск.

Об этом Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в эфире телеканала NTV, передает «Газета.Ru».

В ответ на вопрос о реакции турецкой стороны на возможную материально-техническую поддержку курдов Африна со стороны Соединенных Штатов политик заметил: «Любая логистическая поддержка будет являться нашей целью».

Йылдырым также рассказал о планах создать 30-километровую зону безопасности и уничтожить все «террористические организации» в регионе.