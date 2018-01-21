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Политика

Премьер-министр Турции пообещал атаковать союзников сирийских курдов

21 января 2018, 16:37

Любая поддержка курдов Африна станет целью турецких войск, предупредил Йылдырым.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Любые силы, которые окажут поддержку курдским отрядам в сирийском районе Африн, станут целью турецких войск.

Об этом Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в эфире телеканала NTV, передает «Газета.Ru».

В ответ на вопрос о реакции турецкой стороны на возможную материально-техническую поддержку курдов Африна со стороны Соединенных Штатов политик заметил: «Любая логистическая поддержка будет являться нашей целью».

Йылдырым также рассказал о планах создать 30-километровую зону безопасности и уничтожить все «террористические организации» в регионе. 


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