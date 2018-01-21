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Политика

Премьер Турции раскрыл подробности военной операции в Сирии

21 января 2018, 12:55

По словам Бинали Йылдырыма, в ходе операции «Оливковая ветвь» планируется уничтожить все «террористические организации».
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Военная операция Турции против сирийских курдов «Оливковая ветвь» будет проводиться в четыре этапа. Об этом заявил Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

По словам турецкого Премьера, будет создана 30-километровая зона безопасности. В ходе операции планируется уничтожить все «террористические организации».

Йылдырым подчеркнул, что «перед стартом операции были проведены все необходимые дипломатические переговоры».

Премьер-министр также подтвердил начало наземной операции турецких войск в Африне, о котором сообщалось ранее.


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