Появились фото пожара в Лениногорске

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в двухэтажном доме в Лениногорске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в доме №2 по улице Спортивная сегодня ночью вспыхнул пожар площадью 10 квадратных метров. Из-за случившегося в больницу с отравлением угарным газом были доставлены 61-летняя женщина, двухлетний и годовалый ребенок. Сотрудники МЧС эвакуировали также 10 жильцов, с огнем им удалось справиться за несколько минут.

На места работали сотрудники ПСЧ №66, ПСЧ №11, ЗПОС №7, медики, полицейские, а также аварийные службы.