На пожаре в Лениногорске пострадали женщина и два малыша

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В Лениногорске на пожаре пострадала женщина и два малыша, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью в двухэтажном доме №2 по улице Спортивная в одной из квартир на первом этаже загорелась мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Сотрудники МЧС через оконные проемы эвакуировали 10 человек.

В результате инцидента пострадали 57-летняя женщина, двухлетний и годовалый малыш. Их госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ с отравлением угарным газом.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования