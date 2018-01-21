Все новости Татарстан Россия

Происшествия

На пожаре в Лениногорске пострадали женщина и два малыша

21 января 2018, 12:43

Сотрудники МЧС через оконные проемы эвакуировали из горящего дома 10 человек.
В Лениногорске очевидец спас восьмилетних близнецов из горящей квартиры
В Лениногорске пожарные вынесли из горящего дома 86-летнюю женщину
В Лениногорске сгорела «Лада»
Пожарные ликвидировали последствия возгорания частного дома в Лениногорске
В Лениногорске прошел «круглый стол» на тему борьбы с коррупцией

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В Лениногорске на пожаре пострадала женщина и два малыша, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью в двухэтажном доме №2 по улице Спортивная в одной из квартир на первом этаже загорелась мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Сотрудники МЧС через оконные проемы эвакуировали 10 человек.

В результате инцидента пострадали 57-летняя женщина, двухлетний и годовалый малыш. Их госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ с отравлением угарным газом.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter