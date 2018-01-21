СМИ уличили Порошенко в отдыхе на Мальдивах с документами на чужое имя

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи отправились в новогодний отпуск на Мальдивы по паспортам чужое имя. Документы перед отлетом они получили от Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Страна.ua».

По данным источника портала, паспорта на вымышленные имена были изготовлены на основании письма глава Госохраны Валерия Гелетея о том, что в адрес Президента поступают угрозы.

В расследовании украинской программы «Схемы» сообщалось, что на самолете Falcon 7X, которым Порошенко и его домочадцы воспользовались для поездки на Мальдивские острова, были зарегистрированы следующие люди: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко и Ольга Герасименко.

Ранее сообщалось, что стоимость новогоднего отдыха на Мальдивах обошлась украинскому лидеру в 14 млн гривен, или почти 500 тысяч долларов.