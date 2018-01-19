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Политика

Украинские СМИ назвали стоимость новогоднего отдыха Порошенко на Мальдивах

19 января 2018, 14:00

Отпуск Президента Украины с 1 по 8 января на Мальдивах обошелся примерно в 14 млн гривен, или почти 500 тысяч долларов.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Отдых Президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января на Мальдивах обошелся примерно в 14 млн гривен, или почти 500 тысяч долларов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Украинскую правду».

Украинские СМИ выяснили, что Порошенко прилетел на острова вместе с семью другими пассажирами на частном самолете Falcon 7X и остановился в роскошном пятизвездочном отеле Cheval Blanc.

Журналисты сделали запрос о новогоднем отдыхе главы государства в его администрацию. Та признала, что Президент отдыхал на Мальдивах, и пообещала, что расходы на поездку будут обязательно задекларированы. 


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