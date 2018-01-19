Украинские СМИ назвали стоимость новогоднего отдыха Порошенко на Мальдивах

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Отдых Президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января на Мальдивах обошелся примерно в 14 млн гривен, или почти 500 тысяч долларов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Украинскую правду».

Украинские СМИ выяснили, что Порошенко прилетел на острова вместе с семью другими пассажирами на частном самолете Falcon 7X и остановился в роскошном пятизвездочном отеле Cheval Blanc.

Журналисты сделали запрос о новогоднем отдыхе главы государства в его администрацию. Та признала, что Президент отдыхал на Мальдивах, и пообещала, что расходы на поездку будут обязательно задекларированы.