Порошенко назвал символ непобедимой Украины

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). «Киборги», которые участвовали в боях за аэропорт Донецка, являются символом Украины, которую невозможно победить, заявил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

«242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши „киборги“ — символ Украины, которую невозможно победить», — написал украинский лидер.

Ранее, 20 января, в Киеве почтили память погибших в 2014 – 2015 годах в боях за Донецкий аэропорт.

Также, комментируя ситуацию в Крыму, Порошенко не стал упоминать, что на полуострове живут русские.