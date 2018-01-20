Порошенко «забыл» о наличии русских в Крыму

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко, комментируя ситуацию в Крыму, не упомянул о том, что на полуострове живут и русские. Такое сообщение он оставил на своей странице в Facebook.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове. Международный фронт деоккупации Крыма стал сильнее», — написал Порошенко.

Около 70 процентов населения полуострова составляют русские, что следует из переписи населения, проведенной в 2014 году.

Крым стал регионом России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине.