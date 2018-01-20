В РТ удельный вес племенных коров в дойном стаде составил 26 процентов

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Татарстане удельный вес племенных коров в дойном стаде составил 26 процентов. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

По его словам, это неплохой показатель. «Но в ряде регионов России доля племенных животных значительно больше, соответственно, выше и продуктивность», – цитирует Ахметова пресс-служба Президента РТ.

Ахметов привел в пример Кировскую область, где удельный вес племенных коров составляет 70 процентов.

Для сравнения глава Минсельхозпрода РТ озвучил цифры: если в сельхозформированиях республики продуктивность коров в среднем по итогам 2017 года составила 5447 кг, то на племзаводах эти показатели превышают 7 тонн (7182 кг), в репродукторах цифры достигают 6900 кг.



В ходе совещания министр также назвал районы-лидеры по количеству племенных хозяйств.