Минсельхоз РТ назвал районы-лидеры по количеству племенных хозяйств

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Большая часть племенных животных сосредоточена в северных районах Татарстана. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

По его словам, к примеру, в Атнинском районе все дойное стадо племенное, за счет этого район лидирует по производству молока и продуктивности коров (более 1200 ц молока на 100 га сельхозугодий). Свыше 850 ц молока на этот же объем угодий производят Балтасинский, Кукморский и Сабинский районы.

Кроме того, глава Минсельхозпрода РТ назвал и аутсайдеров.

«Не могут похвастать наличием племенных хозяйств Менделеевский, Муслюмовский, Рыбно-Слободский, Камско-Устьинский, Бугульминский, Спасский и Черемшанский районы. В этих районах производят на 100 га всего от 73 до 190 центнеров молока при продуктивности 3 – 4 тысячи кг на корову», – цитирует Марата Ахметова пресс-служба Президента РТ.

Всего в Татарстане на сегодняшний день развивается 81 племенное хозяйство, в том числе работают 19 племенных заводов и 62 репродуктора. Основная доля племхозяйств сосредоточена в молочном скотоводстве (таких 60), в том числе 15 племзаводов.