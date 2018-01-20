В РТ в 2018 году сдадут 120 домов по программе инвестиционного жилья

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году сдадут 120 домов по программе многоквартирного инвестиционного жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

По информации пресс-службы Президента республики, в настоящее время шесть из них уже введены в эксплуатацию, осталось достроить 114 объектов. Почти закончили возводить 36 домов, еще 37 находятся в средней степени готовности. Только приступили к работам на 41 объекте, добавил Файзуллин.



Кроме того, по словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, по программе малоэтажного строительства (включая ИЖС) в республике из плановых 8370 домов введены в эксплуатацию 1068 объектов.

В ходе совещания министр также сообщил, что в Татарстане 18 ветеранов Великой Отечественной войны получат квартиры в этом году.