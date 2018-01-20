(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Татарстане 18 ветеранов Великой Отечественной войны получат квартиры в этом году. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

По информации пресс-службы Президента республики, для ветеранов строят семь домов. Из них почти закончили возводить пять объектов в Казани. В средней степени готовности находятся еще один дом в столице Татарстана, а также один объект в Альметьевском районе.

Также в ходе совещания министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ рассказал, что в этом году в Иннополисе возведут дома из второй очереди арендного жилья.