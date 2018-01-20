В Иннополисе построят вторую очередь арендного жилья

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В этом году в Иннополисе возведут дома из второй очереди арендного жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

По информации пресс-службы Президента республики, всего по данной программе в городе будущего построят шесть домов на 730 квартир. Их суммарная площадь составит 33,9 тыс. квадратных метров.

В настоящее время в трех домах монтируют железобетонные конструкции. Строители трудятся над устройством крыши, кровли, кирпичных стен и перегородок. На трех объектах ведутся работы над фундаментом.

В ходе совещания Файзуллин также сообщил, что в Татарстане достраивают 18 соципотечных домов.