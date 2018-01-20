Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения. Сегодня ему исполняется 81 год.

«Уважаемый Минтимер Шарипович! От имени народа Татарстана и татар, проживающих в других странах, а также от себя лично поздравляю вас с днем рождения! Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни!» – сказано в поздравлении лидера республики, опубликованном на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Минтимер Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района ТАССР. За долгие годы работы на благо республики награжден множеством государственных наград. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2017 году Президент РФ Владимир Путин удостоил Шаймиева почетного звания Героя Труда Российской Федерации.