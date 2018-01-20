Минтимер Шаймиев празднует день рождения

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву сегодня исполняется 81 год.

Минтимер Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района ТАССР в семье потомственных крестьян. В 1954 – 1959 годах учился на факультете механизации Казанского сельскохозяйственного института. После окончания вуза начал работать в сфере механизации сельского хозяйства.

Работая в отрасли, Шаймиев добился значительных успехов. С 1962-го по 1967 год трудился на должности главного инженера Муслюмовской районной ремонтно-технической станции, а затем и управляющим Мензелинским межрайонным объединением «Сельхозтехника». С 1969-го по 1983 год Минтимер Шаймиев работал министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР.

В середине и второй половине 1980-х годов Шаймиев занимал посты секретаря Татарского обкома КПСС, председателя Совета Министров ТАССР.

В июне 1991 года был избран первым Президентом Татарстана. Население республики высоко оценило работу Шаймиева на этом посту. Результатом доверия граждан стали победы на республиканских выборах 1996 и 2001 годов.

С 2001-го по 2010 год Минтимер Шаймиев являлся сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия». В том же году он передал свои полномочия Президента РТ Рустаму Минниханову.

С 2010 года и по настоящее время Минтимер Шаймиев является Государственным советником РТ и возглавляет попечительский совет Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.

Под руководством Шаймиева фонд успешно проводит реконструкцию и восстановление ключевых объектов культурного наследия, расположенных на территории республики. В августе 2017 года благодаря усилиям Шаймиева состоялось включение Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Под руководством Шаймиева продолжается восстановление инфраструктуры древнего города Болгар. С 2010 года на его территории появились здание Белой мечети, комплекс речного вокзала, гостиница, экспозиционно-информационный центр музея-заповедника и многие другие объекты.

Кроме того, в 2017 году фонд продолжил восстановление собора Казанской иконы Божией Матери в самом центре Казани. Уже возведен купол храма, работы по возрождению собора продолжаются.

За свой труд Минтимер Шаймиев награжден множеством государственных наград. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2017 году Президент России Владимир Путин наградил Минтимера Шаймиева почетным званием Героя Труда Российской Федерации.