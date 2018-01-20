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В Татарстане достраивают 18 соципотечных домов

20 января 2018, 10:10

В Татарстане достраивают 18 соципотечных домов Всего в этом году предстоит построить 119 домов по программе социальной ипотеки.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Татарстане почти достроили 18 домов в рамках программы социальной ипотеки. На сегодняшний день они находятся в высокой степени готовности. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

По информации пресс-службы Президента республики, всего предстоит построить 119 соципотечных домов. У 15 объектов в данный момент средняя степень готовности, в низкой степени находятся 86 объектов.

При этом Госжилфонд при Президенте РТ сдал подробный отчет о 13 домах на 704 квартиры. Их площадь составила 39,3 тыс. квадратных метров.

Ранее Минстрой озвучил цифры ввода жилья в Татарстане.


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