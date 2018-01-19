В Казахстане назвали причину пожара в автобусе, в котором заживо сгорели 52 человека

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Пожар в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана мог начаться из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне, передает РИА Новости.

Эту версию подтверждают показания водителей и пассажиров. Варианты криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Актюбинской области Казахстана в загоревшемся автобусе погибли 52 человека. Все погибшие – граждане Узбекистана. Инцидент произошел накануне ранним утром на трассе Самара – Шымкент в Иргизском районе. В автобусе находились 55 пассажиров и два водителя.

Сгоревший автобус был 1989 года выпуска. Обязательный техосмотр автобус прошел 17 августа 2015 года, срок техосмотра истек 17 февраля 2016 года.