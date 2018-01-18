Автобус, в котором заживо сгорели 52 человека, ехал в Казань

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус, в котором погибли 52 человека, осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент – Казань, передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

В сообщении говорится, что все погибшие – граждане Узбекистана. Автобус выполнял нерегулярный рейс и при этом не имел лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Актюбинской области Казахстана в загоревшемся автобусе погибли 52 человека. Инцидент произошел сегодня ранним утром на трассе Самара – Шымкент в Иргизском районе. В автобусе находились 55 пассажиров и два водителя.

Сгоревший автобус был 1989 года выпуска. Обязательный техосмотр автобус прошел 17 августа 2015 года, срок техосмотра истек 17 февраля 2016 года.