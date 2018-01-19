Для обеспечения охраной учреждений образования Казани требуется 192 млн рублей

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для обеспечения образовательных учреждений Казани дневной охраной необходимо более 192 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Сейчас вопрос обеспечения охраной организаций образования в республике изучается, подчеркнул спикер.

«Вопрос непростой, – отметил Хадиуллин. – Сказать, что мы эту проблему решили, я не могу. Но она находится на повестке дня. Обеспечить безопасность детей – наша главная задача. Есть школы, где охрана осуществляется за счет учреждения, есть те, которые организовывают охрану за счет других источников, спонсорских средств. Подход должен быть единый и как раз над этим мы работаем».

Первый замминистра образования и науки РТ заверил, что во всех детских садах и школах республики ведется видеонаблюдение. «Это я могу заявить с полной ответственностью», – заключил он.