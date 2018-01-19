Содержание одного ребенка в детсаду РТ обходится примерно в 9 тыс. рублей в месяц

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Затраты на содержание одного ребенка в детском саду Татарстана составляют около 9 тыс. рублей в месяц. Из этой суммы 30 процентов входит в родительскую плату, остальные средства поступают из бюджетов разных уровней. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

С 1 января в дошкольных образовательных организациях республики на 4 процента повысился размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком. В прошлом году аналогичное повышение составило 8 процентов, напомнил спикер.

«Повышение родительской платы связано с ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе это рост цен на продукты питания и товары хозяйственно-бытового назначения, рост заработной платы обслуживающего персонала детских садов», – пояснил он.

В зависимости от вида группы, режима работы и возраста детей повышение составило от 104 до 187 рублей, отметил Хадиуллин.

В качестве примера первый замминистра образования и науки РТ привел наиболее распространенный вид детсадов Казани. Для общеразвивающих групп для детей от трех до семи лет с 10,5-часовым пребыванием родительская плата повысилась на 120 рублей и составила 3117 рублей в месяц.

При этом он подчеркнул, что нужно разделять плату за присмотр и уход за ребенком и плату за дополнительные услуги в детсаду. К последним, например, относятся занятия по математике.

«Родительская плата – это одно, услуги – это другое. Все прописывается в договоре, – заметил спикер. – Каждый детский сад имеет право организовывать дополнительные услуги – платные и бесплатные. Но они не должны навязываться, выбираются родителями».

«Всем родителям мы однозначно говорим: никакой бытовой химии, туалетной бумаги вы не должны приносить в детский сад. Это прерогатива учреждения. Что касается канцтоваров для индивидуального пользования, то они не закладываются в нормативы, поэтому мы рекомендуем родителям формировать папку для своего ребенка и приносить ее на занятия, потом она забирается домой», – добавила начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Эльвира Измайлова.