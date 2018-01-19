Минобр РТ: Обучение детей родным языкам в детсадах сохраняется

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Отмена методических рекомендаций Минобрнауки Татарстана 2013 года не означает отказ от занятий по татарскому и русскому языкам в детских садах. Все мероприятия, связанные с обучением детей родным языкам, сохраняются. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Образовательный процесс в детских садах осуществляется в соответствии со стандартами. Есть стандарты, которые были приняты в 2014 году. А вот методическими рекомендациями, составленными и разосланными в районы республики, детские сады пользовались до их отмены. Они были подготовлены в 2013 году. После внедрения стандартов методические рекомендации не были отменены. Шел процесс, дети занимались, но раз сейчас такой вопрос возник, мы должны привести в соответствие», – сказал спикер.

Хадиуллин подчеркнул, что занятия в детсадах республики и по татарскому и русскому языкам сохраняются.

«В каком режиме – решает сама дошкольная организация. Сейчас мы все приводим в соответствие, но это не значит, что мы должны отказаться, мы и не откажемся. Главный принцип – согласие родителей. Мы будем собирать заявления с родителей. При поступлении детей в детсад родители знакомятся со всеми документами, начиная с лицензии на образовательную деятельность. Пакет документов для всех открыт. Они пишут заявления, заключают договоры, где язык обучения тоже прописан», – отметил он.

Первый замминистра образования и науки РТ считает, что занятия по языкам отменять в детских садах не нужно. «Мы живем в Татарстане, здесь воспитываем детей. И от знания языка еще никто не страдал, но не надо заставлять. Есть детские сады с разными языками обучения, различные группы. Есть воспитатели, прекрасно владеющие языками. Изменение принципа обучения в детсаду должно соответствовать запросам родителей. В рамках допускаемых нормативами часов мы и будем организовывать процесс. То есть, по сути, ничего не меняется», – заключил он.