В Елабужском районе полностью восстановили электроснабжение

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Елабужском районе целиком восстановлено электроснабжение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Отмечено, что тепло- и водоснабжение в городе не прерывалось, а технологические процессы, приостановленные на объектах, опасности не представляли.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром из-за аварии Елабуга осталась без света. Под отключение попал весь город с населением более 70 тысяч человек, а также объекты особой экономической зоны «Алабуга». Очевидцы сообщали, что из-за отключенных светофоров в городе произошла авария.

В 11.58 после подключения нескольких подстанций электричество появилось в самой Елабуге, а в 12.20 оно было восстановлено на объектах промышленной зоны «Алабуга» и в Менделеевске.