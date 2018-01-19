Елабуга осталась без света из-за того, что на подстанции сработала автоматика защиты

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Электроснабжение в Елабуге восстановлено по резервной линии в 11.58, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. По предварительной информации, на подстанции Тойма-2 сработала автоматика защиты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня из-за аварии Елабуга осталась без света. Под отключение попал весь город населением более 70 тысяч человек, а также объекты особой экономической зоны «Алабуга». Очевидцы сообщали, что из-за отключенных светофоров в городе произошла авария.