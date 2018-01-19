Президент РТ поручил Минобру рассмотреть изменение абонентской платы в детсадах

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в Татарстане будет решен вопрос о так называемой абонентской плате в детских садах. Вопрос возможного изменения порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении поручил рассмотреть Президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщил на пресс-конференции ИА «Татар-информ» первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Мы получили поручение Президента Татарстана рассмотреть вопрос возможного изменения порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми. В связи с этим создали рабочие группы в Министерстве образования и науки и на муниципальном уровне. Конечно, к обсуждению будут привлечены и родительские комитеты. Данный вопрос рассматривается. Мы обязательно внесем свои предложения для принятия решения. Есть три варианта. Сейчас о них пока рано говорить, потому что мы еще на общественном совете их не обсуждали», – сказал спикер.

Хадиуллин уточнил, что речь идет о снижении абонентской платы, когда ребенок отсутствовал в детском саду по болезни. При этом он подчеркнул, что три рассматриваемых в настоящее время варианта подразумевают сохранение абонентской платы.

«В любом случае абонентская плата будет сохранена, – резюмировал он. – В каких-то субъектах абонентская плата чуть меньше, но там нет таких льгот и компенсаций, как у нас».