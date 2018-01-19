Предприятия ОЭЗ «Алабуга» не пострадали из-за отключения электричества

(Елабуга, 19 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Авария на магистральной подстанции «Тойма-2», оставившая сегодня без света Елабугу, не сказалась на электроснабжении объектов и предприятий особой экономической зоны «Алабуга». Это стало возможным благодаря первой категории электроснабжения в ОЭЗ, сообщает пресс-служба особой экономичечкой зоны.

Внешнее электроснабжение «Алабуги» ведется с двух независимых источников – магистральных подстанций «Тойма-2» и «Щелоков-500». В момент отключения подачи энергии с «Тоймы-2» автоматика распределительной подстанции РП-1,2 в ОЭЗ «Алабуга» переключила потребление энергии на подстанцию «Щелоков-500». В результате отключения электроэнергии в «Алабуге» не произошло – все резиденты продолжают безаварийную работу.

В самом городе электроснабжение тоже восстановлено.