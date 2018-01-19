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Вся Елабуга осталась без света

19 января 2018, 11:52

Под отключение попал целый город населением более 70 тысяч человек, а также объекты особой экономической зоны «Алабуга».
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Вся Елабуга уже как 30 минут лишена электроснабжения, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Под отключение попал целый город населением более 70 тысяч человек, а также объекты особой экономической зоны «Алабуга».

Сейчас специалисты устанавливают причину отключения. На месте работают аварийные бригады ОАО «Сетевая компания» и оперативная группа Елабужского пожарно-спасательного гарнизона.

По словам очевидцев, из-за отключеных светофоров уже произошла одна авария.

Энергетики обещают через 30-40 минут восстановить электроснабжение, сообщил ИА  «Татар-информ» начальник елабужских районных электрических сетей Максим Михеев. Он также отметил, что причиной отключения стала авария.


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