Прокуратура не нашла нарушений в шуточном видео курсантов из Ульяновска

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Приволжская транспортная прокуратура не обнаружила нарушений законодательства в действиях студентов Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева, снявших шуточный видеоролик с танцами в полуобнаженном виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ведомства не нашли оснований для отчисления курсантов из УИГА, так как их поступки не противоречили ни уставу вуза, ни правилам внутреннего распорядка и нормам проживания в общежитии.

Однако к дисциплинарной ответственности могут привлечь сотрудников института – из-за неправильной организации воспитательного процесса. Оказались нарушены Федеральный закон «Об образовании» и ряд локальных правовых актов вуза. Ректору внесено соответствующее представление.

В вызвавшем скандал видео частично обнаженные учащиеся первого курса Ульяновского института гражданской авиации танцуют в общежитии вуза под композицию Бенни Бенасси Satisfaction. Ролик был снят еще в октябре 2017 года, но в Сеть его выложили недавно.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Руководство Росавиации выступило за отчисление курсантов. При этом на сайте Change.org появилась петиция в их защиту, которую сейчас подписали уже более 36,5 тыс. человек.