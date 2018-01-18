В Сети поддержали снявших шуточное видео курсантов из Ульяновска

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Пользователи Интернета выступили в поддержку Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева, снявших шуточный видеоролик с танцами в полуобнаженном виде. Петицию на сайте Change.org уже подписали почти 13 тыс. человек.

В вызвавшем скандал видео частично обнаженные учащиеся первого курса Ульяновского института гражданской авиации танцуют в общежитии вуза под композицию Бенни Бенасси Satisfaction. Ролик был снят еще в октябре 2017 года, но в Сеть его выложили неданов.

Случившееся вызвало возмущение у руководство Росавиации. Оно пообещало применить самые жесткие меры к администрации УИГА и 14 студентам – вплоть до увольнения и отчисления.

«За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте», – подчеркивают авторы петиции.

При этом курсанты из Ульяновска не первые сняли ролик с танцами под песню Satisfaction. Еще в 2015 году в Интернете появилась аналогичная видеозапись, на которой фигурируют военнослужащие Вооруженных сил Великобритании, замечает РИА «Новости».