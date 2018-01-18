Медведев поручил разобраться с жалобой кинотеатров на перенос «Паддингтона»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в ситуации с жалобой Ассоциации владельцев кинотеатров на перенос чиновниками Министерства культуры премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Аппарат Правительства. При этом собеседник издания не стал приводить каких-либо подробностей поручения Премьера.

Прокат картины перенесен на 1 февраля, на этот же день изменена дата выхода фильма «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти», изначально планировавшаяся на 25 января.

Представители Ассоциации владельцев кинотеатров в своей жалобе отметили проблемы, вызванные административным регулированием отрасли. Они привели в пример случаи, когда из-за выхода российских лент сдвигались премьеры зарубежных.