Кинотеатры пожаловались Медведеву на чиновников, запретивших «Паддингтона»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Запрет показа с 18 января в кинотеатрах страны фильма «Приключения Паддингтона 2» стал поводом для написания открытого письма Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прокат картины перенесен на 1 февраля, на этот же день изменилась дата выхода фильма «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти», изначально планировавшаяся на 25 января.

Представители Ассоциации владельцев кинотеатров пожаловались на произвол чиновников Минкультуры РФ и на то, что они вмешиваются в их работу.

По их мнению, в последние годы в России наблюдается перегиб в административном госрегулировании отрасли. Они привели в пример случаи, когда из-за российских лент премьеры зарубежных сдвигались. Так было с голливудской картиной «Форсаж-8» и российским фильмом «Время первых», которые должны были появиться в кинотеатрах одновременно, а в итоге вышли с разницей в неделю.