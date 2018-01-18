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Культура

Кинотеатры пожаловались Медведеву на чиновников, запретивших «Паддингтона»

18 января 2018, 15:36

Прокат картины «Приключения Паддингтона 2» перенесен с 18 января на 1 февраля.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Запрет показа с 18 января в кинотеатрах страны фильма «Приключения Паддингтона 2» стал поводом для написания открытого письма Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прокат картины перенесен на 1 февраля, на этот же день изменилась дата выхода фильма «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти», изначально планировавшаяся на 25 января.

Представители Ассоциации владельцев кинотеатров пожаловались на произвол чиновников Минкультуры РФ и на то, что они вмешиваются в их работу.

По их мнению, в последние годы в России наблюдается перегиб в административном госрегулировании отрасли. Они привели в пример случаи, когда из-за российских лент премьеры зарубежных сдвигались. Так было с голливудской картиной «Форсаж-8» и российским фильмом «Время первых», которые должны были появиться в кинотеатрах одновременно, а в итоге вышли с разницей в неделю.


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