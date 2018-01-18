3 процента всех архивных документов Татарстана оцифровано

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Почти 53 тысячи единиц хранения оцифровали в Госархиве Татарстана в 2017 году. В «цифру» переведено порядка 3 процентов от общего числа документов.

По словам председателя Госкомитета РТ по архивному делу Ирады Аюповой, это более 4 миллионов листов. Объем оцифрованных документов за последние два года вырос в три раза.

«В 2018 году оцифровка останется одним из приоритетных направлений в работе Госархива Татарстана. Мы должны за год, как минимум, удвоить этот показатель», – сообщила она.

Глава Госкомитета также отметила, что в вопросах оцифровки есть ряд проблем. Уже более 10 лет практически все органы власти республики работают в системе электронного документооборота. Образцы бумажных документов подгружены в систему. Однако при сдаче документов в архивы дела обрабатываются по традиционной схеме, сохраняются устаревшие подходы пополнения фондов. Образцы документов не передаются на архивное хранение.

«Для решения этой проблемы нами совместно с Министерством информатизации и связи доработана программа “Электронное правительство”. Это позволит производить выгрузку электронных документов сразу в нашу архивную информационную систему», – уверена Ирада Аюпова.