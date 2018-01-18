Поток научно-технической информации в Госархив РТ увеличился в 11 раз

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). За прошедший год Госархив Татарстана пополнили 109 тысяч единиц хранения. При этом в 11 раз увеличился поток научно-технической информации.

Как объяснила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова, общий объем новых документов в прошедшем году на три четверти превысил показатели 2016 года.

«Хотелось бы особо отметить семикратный рост информации личного происхождения документов. Хранящиеся в семейных архивах письма, открытки, фотографии передаются в том числе в “Дни дарения”. Так, в 2017 году во время этих акций мы получили более 500 документов. Конечно, большая часть документов поступает в архив от организаций – источников комплектования. В прошлом году в состав таких источников включены 24 новые организации. На стадии подписания – договоры с хоккейным клубом “Ак Барс” и баскетбольным клубом УНИКС», – рассказала она.

Одновременно продолжается работа по подготовке к празднованию столетия образования ТАССР, которое будет отмечаться в 2018 году. В российских архивах найдено более 270 документов, связанных с историей Татарстана. Порядка 40 ценных сведений получено из зарубежных хранилищ. На их основе подготовлен первый том архивных документов по истории Татарской АССР.