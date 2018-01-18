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Общая протяженность всех архивных полок Татарстана равна трассе Казань – Арск

18 января 2018, 20:04

На капитальный ремонт архивов республики в прошлом году было потрачено более 444 млн рублей.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 444 млн рублей бюджетных средств было выделено в 2017 года на капитальный ремонт архивных учреждений Татарстана. К концу года общая протяженность всех архивных полок Татарстана составила 63 км.

Необычное сравнение привела сегодня председатель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова. «Эту цифру можно сравнить с расстоянием от Казани до Арска. По сравнению с прошлым годом она выросла на 8 процентов. Протяженность полок 46 муниципальных архивов выросла на 18 процентов и составила 34 км. На закупку мобильных стеллажей муниципальных архивов было потрачено порядка 18 млн рублей», – рассказала глава комитета.

Доля архивных помещений, соответствующих нормативам хранения, достигла 73 процентов для Госархива и 45,6 процента для муниципальных учреждений ведомства.

 


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