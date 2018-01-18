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В 2017 году Госархив Татарстана заработал 37 копеек на каждый бюджетный рубль

18 января 2018, 19:38

Всего на работу ведомства в прошедшем году было выделено более 73 млн рублей.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В 2017 году Госархив Татарстана заработал 37 копеек на каждый бюджетный рубль. Это один из самых высоких уровней внебюджетных доходов в стране.

Всего на работу архива в прошедшем году было выделено 73,5 млн рублей.

«81 процент от заработанных средств был направлен на заработную плату сотрудникам. Средняя месячная заработная плата архивных работников республики составила 29,5 тысячи рублей. Это почти 94 процента от средней зарплаты по республике в целом. Среднемесячная заработная плата обслуживающего персонала архивов – 14,3 тысячи рублей», – рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова.
 


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