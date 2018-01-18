Аюпова объяснила значение логотипа Госкомитета РТ по архивному делу

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на итоговом заседании коллегии председатель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова объяснила истинное значение логотипа ведомства. Этот знак, символизирующий открытую соту, появился в конце прошлого года на здании Госархива.

«С одной стороны, сота – это ячейка. Наши архивы – это множество таких ячеек информации. С другой стороны, соты ассоциируются с сотовой связью. Наши архивы, как сотовые станции, – каждая имеет свою зону покрытия. Ну и, конечно же, соты пчелиные – наиболее совершенная постройка для хранения корма и выращивания потомства», – сказала главный архивист республики.

При этом она отметила, что про архивистов можно сказать, что они трудятся, как пчелы. При этом одна сторона соты открыта, что символизирует открытость к потребностям общества и приему новой информации.