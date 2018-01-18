Алексей Песошин оценил работу татарстанских архивистов

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на итоговой коллегии Госкомитета РТ по архивному делу Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин отметил, что ведомство со своими задачами справляется.

«Есть определенные достижения в укреплении материально-технической базы, информатизации, приобретении современного оборудования. Мы сегодня с вами видим, какую силу сегодня получают информационные ресурсы как на международном, так и на внутреннем рынке. Серьезно меняются источники информации. В таких условиях актуальным становится вопрос подтверждения достоверности информации, и архивисты должны понимать всю степень ответственности за нее», – сказал он.

Алексей Песошин наметил и основные задачи для Госархива Татарстана в наступившем году. В частности, совместно с муниципальными архивами и отраслевыми ведомствами усилить работу, начатую в 2017 году, по созданию государственного архива Татарстана.

«Работа по выявлению документов, связанных со столетием образования ТАССР, должна вестись в сотрудничестве с научным сообществом, Институтом истории, Институтом татарской энциклопедии, КФУ. Хотелось бы обратить внимание на координацию работы поисковиков и архивистов», – напутствовал Премьер.

Он также напомнил, что каждый руководитель в республике должен нести персональную ответственность за сохранность документов, гарантирующих социальную защищенность граждан Татарстана.