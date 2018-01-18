На право стать волонтером избирательного штаба Путина объявлен конкурс

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Конкурс на право стать волонтером избирательной кампании кандидата в Президенты России Владимира Путина объявили в штабе самовыдвиженца. Об этом журналистам сообщили сегодня во время посещения регионального штаба в Казани.

Ограничений ни по возрасту, ни по каким-то другим характеристикам – нет. Главное – мотивация. Единственное условие: принадлежность к региону. Конкурс идет по всей России, но в Татарстане шанс получат только те, кто живет именно в республике.

«Каждый желающий стать волонтером должен подать заявку на сайт “Путин-2018”, и далее мы будем уже проводить открытый конкурс, где с каждым кандидатом в волонтерскую команду мы проведем собеседование», — поделилась сопредседатель регионального штаба Путина в Казани Анна Захматова.

«Отберем самых лучших, которые будут работать вместе с нами и которые воочию увидят и будут понимать, что все, что мы делаем – мы делаем во имя удачи, успеха всей избирательной кампании», – поддержал коллегу помощник сопредседателей штаба Андрей Кондратьев.

«Сейчас, как вам известно, волонтеры работают на точках сбора подписей, работают в штабе. Это – организационная работа. Потому что очень много будет обращений, очень много будет работы с гражданами», – описала круг задач Захматова.

После завершения приема заявлений и самого конкурса признанные победителями получат экипировку и пройдут обучение. А вот что касается оплаты, то ее не обещают. Работать волонтеры будут на общественных началах, иначе это уже не волонтерство.

Помощников ищут и другие кандидаты в Президенты России. В казанских штабах Ксении Собчак и Григория Явлинского большая часть привлекаемых в помощь трудятся за плату. В штабе Бориса Титова ориентируются на сторонников самого кандидата и возглавляемой им партии.

