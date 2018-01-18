Андрей Кондратьев: Мы сделаем избирательный штаб Путина самым открытым

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Самым открытым и доступным планируют сделать избирательный штаб кандидата в Президенты России Владимира Путина. Об этом было заявлено сегодня на представлении руководства регионального штаба в Казани.

«Мы решили, что у избирательного штаба действующего Президента страны не будет председателя. Все пятеро доверенных лиц стали сопредседателями. И у них есть два помощника, готовых взять на себя все организационные вопросы», – рассказал Андрей Кондратьев.

Именно он – руководитель регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия» – и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Игорь Бикеев взяли на себя функции помощников.

Сопредседателями штаба стали зампредседателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, гендиректор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, руководитель департамента АНО «Исполнительная дирекция спортивный проектов» Анна Захматова и председатель Молодежной ассамблеи Татарстана Тимур Кадыров.

«Пять сопредседателей – это доверенные лица Владимира Путина, и мы посчитали целесообразным, чтобы они постоянно участвовали в работе. Штаб будет функционировать практически круглосуточно», – отметил Бикеев.

В будние дни люди в штабе будут находиться с 8 утра до 8 вечера. В выходные – с 9.00 до 17.00. Остальное время звонки будут переадресовываться не телефон дежурного.

Каждый день в штабе будет находиться и кто-то из доверенных лиц. Остальным с момента старта активной фазы выборного процесса предстоит работать в районах, в коллективах. Все они – участники реализации приоритетных социальных и экономических программ и знают, для чего и как эти программы созданы.

«Задача любого штаба – чтобы избирательная кампания завершилась успешно. Чтобы кандидат победил и его победа не вызывала ни у кого сомнений. Не должно быть никаких кривотолков, сплетен, поводов для споров», – описал основные задачи Кондратьев.

«Для нас принципиально важно, чтобы вся избирательная кампания была исключительно открытой, честной. Мы будем реагировать на любую информацию о нарушениях, сложностях, непонятностях и т. д.», – сообщил Бикеев.

Люди уже знают, где штаб и как в него позвонить. Они обращаются и с просьбами, и с предложениями. Некоторые сообщают о готовности жертвовать в избирательный фонд, но этого уже не требуется – он сформирован полностью, сообщили в штабе.

Все затраты – только по минимуму. Помещение под штаб тоже выбиралось из числа наиболее недорогих. Вопрос приобретения оргтехники пока на рассмотрении в Москве. Волонтеры работают на личных ноутбуках. Бесплатно, на общественных началах.

Около 10 тыс. рублей из избирательного фонда потрачено на канцтовары, сообщил Кондратьев. Наглядная информация для сбора подписей в поддержку кандидата была утверждена центральным штабом и изготовлена в Татарстане по минимально возможным расценкам.

Только в Татарстане уже в поддержку самовыдвиженца Путина собрано более 14 тыс. подписей при необходимых 7,5 тыс. «Мы не собираемся останавливать этот процесс до конца разрешенного периода. Да, необходимое количество уже собрано, но нельзя лишать людей права оставить свой голос в поддержку нашего кандидата. Тем более что это – хороший индикатор популярности», – отметили в штабе.

В Татарстане активно работают избирательные штабы и других кандидатов в Президенты страны. Так, штаб лидера партии «Рост» Бориса Титова возглавляет Александра Юманова, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского в Татарстане представляет Руслан Зинатуллин, начальник предвыборного штаба Ксении Собчак (кандидата от партии «Гражданская инициатива») в РТ – Эльза Нисанбекова.