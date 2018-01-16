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Политика

Верховная рада отложила голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса

16 января 2018, 22:10

Второе, заключительное чтение законопроекта продолжится в среду, 17 января.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса в Верховной раде перенесено. Его второе, заключительное чтение продолжится в среду, 17 января, заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим завтра с поправки 483», — сказал Парубий, закрывая сегодняшнее заседание.

При этом он отметил, что депутаты «провели плодотворную дискуссию». Однако ни одна из обсужденных поправок не была принята. Всего же ко второму чтению законопроекта подготовлено более 700 поправок.
 


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