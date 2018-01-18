Джастин Азеведо: Мы сыграли очень командно

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Канадский нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1), отметив командную игру казанцев.

«Очень рад тому, что вернулся после травмы и впервые сыграл дома за продолжительное время. Здорово, что выиграли. Да, мы сыграли очень командно. Отлично сыграли в меньшинстве, пропустили только втроем против пятерых. Это очень важная победа для нашей команды», – заявил он.

Отдельно канадец сказал о непопадании на Олимпиаду, куда в составе сборной Канады отправится его партнер по «Ак Барсу» Роб Клинкхаммер.

«Случилось то, что случилось, я ничего не могу поделать, нужно смотреть в будущее. После турнира в Сочи я не разговаривал с главным тренером Вилли Дежарденом», – сказал Азеведо.