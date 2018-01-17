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Спорт

Андрей Назаров: Везение было на нашей стороне

17 января 2018, 23:02

Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что команда рада победе.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров после победы над ЦСКА (1:0) отметил «феноменальную игру» своего голкипера Ильи Ежова.

«Хочется поблагодарить болельщиков. Здорово болели. Давно мы их не радовали. Соглашусь с коллегой, везение, наверное, сегодня на нашей стороне было. Илья /Ежов/ зацементировал все, сыграл феноменальный матч. Где-то и нам должно было повезти. До этого нам в поездке категорически не везло. Так что мы рады победе. Еще раз повторюсь, сыграли с очень сильно сбалансированным клубом», – подчеркнул Назаров.


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