«Нефтехимик» обыграл ЦСКА в Нижнекамске

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду победил столичный ЦСКА со счетом 1:0, единственную шайбу хозяева забросили в большинстве, обыграв ЦСКА впервые с 2011 года.

После неудачного выезда, три поражения подряд, нижнекамцы сегодня принимали дома одного из лидеров Западной конференции КХЛ, одну из двух базовых армейских команд сборной России – московский ЦСКА.

Из-за сбоя на выезде нижнекамцы потеряли привычное для них в этом сезоне место в первой четверке, теперь они стали пятыми. «Магнитка» обошла «Нефтехимик», но в случае победы над ЦСКА нижнекамцы могли вернуть себе привычное четвертое место. Хороший стимул. И хозяева воспользовались своим шансом, вернулись на четвертое место, дающее преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина.

Но в первой двадцатиминутке как ни старались соперники, отличиться никому не удалось. Остроты хватало, но команды старались особо не рисковать, всего одно удаление у хозяев за первый период. Гости своим шансом не воспользовались, а вот первое же удаление в составе ЦСКА в начале второй трети матча нижнекамцы реализовали всего за 46 секунд. Никита Филатов откатил шайбу назад под бросок шведскому защитнику Эрику Густафссону, и новоявленный олимпиец хорошо щелкнул в касание, 1:0. Больше голов в этом периоде публика не увидела. Оборонялись соперники гораздо эффективнее, нежели атаковали.

В третьем периоде москвичи приложили максимум усилий, чтобы отыграться, заменили на последней минуте вратаря на шестого полевого игрока, но хозяева сумели сохранить победный счет, одолев ЦСКА впервые с 2011 года.

После 51 матча в активе «Нефтехимика» стало 85 очков, четвертое место на Востоке. В следующем туре 19 января нижнекамцы сыграют дома с подмосковным «Витязем».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Шайбу забросил Густаффсон (27). Штраф: 4-6.