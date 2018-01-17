Восемь районов Татарстана в 2018 году получат новые бассейны

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В 2018 году в Татарстане появится восемь новых бассейнов и шесть спортивных залов. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ сообщил его глава Владимир Леонов.

Министр заявил, что программа строительства плавательных бассейнов и спортивных залов в муниципалитетах Татарстана является уникальной – ни в одном другом регионе России такое не практикуется.

«Благодаря поддержке Президента РТ эта программа будет продолжена. В 2018 году в Татарстане появится еще восемь бассейнов и шесть спортзалов в тех муниципальных районах, которые в этом нуждаются», – подчеркнул Леонов.

К 2020 году регулярно должны заниматься спортом 40 процентов россиян – такую задачу обозначил Президент России Владимир Путин. Проведение в городах России масштабных спортивных событий призвано популяризировать спорт среди населения. Для обеспечения доступности занятий физкультурой по поручению Президента строится современная инфраструктура – крупные спортивные объекты, внутридворовые многофункциональные спортивные площадки.