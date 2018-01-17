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Владимир Леонов предложил создать музей спорта Татарстана на «Казань-Арене»

17 января 2018, 16:04 , Фото: Ильнар Тухбатов

Владимир Леонов предложил создать музей спорта Татарстана на «Казань-Арене» Глава Минспорта отметил, что появление такого объекта перед ЧМ по футболу поможет рассказать гостям о достижениях татарстанских спортсменов.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов предложил создать республиканский музей спорта. Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии своего министерства.

По словам Леонова, появление такого объекта в преддверии чемпионата мира по футболу даст возможность познакомить гостей республики с достижениями татарстанских спортсменов.

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«У нас есть что-то подобное, но места уже не хватает для того, чтобы выставлять награды. Есть предложение на базе какого-то нового объекта или, например, "Казань-Арены" организовать музей спорта, в котором будет возможность познакомиться с достижениями татарстанских атлетов», – подчеркнул министр. 


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