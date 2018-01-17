Минспорта РТ: Восемь спортсменов из Татарстана могут поехать на Олимпийские игры

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Восемь спортсменов из Татарстана являются кандидатами на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ заявил глава ведомства Владимир Леонов.

Министр подчеркнул, что на сегодня около 370 татарстанских атлетов входят в сборные России по олимпийским видам спорта.

«В настоящее время восемь татарстанских спортсменов являются кандидатами на поездку в Пхенчхан для участия в Олимпийских играх 2018 года», – отметил Леонов.