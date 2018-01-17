В 2018 году в Татарстане появится более ста новых спортобъектов

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В 2018 году в Татарстане по республиканской программе строительства спортивных объектов появятся 86 новых универсальных спортплощадок и 16 модульных лыжных баз. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ сообщил глава ведомства Владимир Леонов.

По словам Леонова, по сравнению с предыдущим годом количество построенных спортивных объектов в республике чуть сократится. «В 2017 году мы построили 120 спортивных площадок и 11 лыжных баз. На 2018 год программа будет пролонгирована», – отметил министр.

В настоящее время сеть спортивных сооружений Татарстана включает в себя почти 11 тыс. объектов.

К 2020 году регулярно должны заниматься спортом 40 процентов россиян – такую задачу обозначил Президент РФ Владимир Путин. Проведение в городах России масштабных спортивных событий призвано популяризовать спорт среди населения. Для обеспечения доступности занятий физкультурой по поручению главы государства строится современная инфраструктура – крупные спортивные объекты, внутридворовые многофункциональные спортивные площадки.

«Мы будем создавать условия для бесплатных занятий физкультурой по месту жительства и на работе. В России развитие физической культуры и спорта – в числе национальных приоритетов. Сегодня наша общая, важнейшая задача – создание условий для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан разного возраста. Уровень массового спорта во многом определяет качество жизни людей. Цель – к 2020 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 40 процентов населения», – отмечал Путин.