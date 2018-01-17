Леонов: 88 процентов молодежи Татарстана удовлетворены жизнью

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Большинство молодежи Татарстана, 88 процентов, удовлетворены жизнью. Об этом заявил на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ глава ведомства Владимир Леонов.

При этом, по словам министра, татарстанская молодежь является самой активной в России. «79 процентов нашей молодежи регулярно принимают участие во всероссийских и международных мероприятиях – это самый высокий показатель в стране. Мы в 2017 году провели 20 таких событий. Показатель удовлетворенности жизнью молодежи Татарстана составил 88 процентов», – отметил Леонов.

Обеспечение молодежи новыми возможностями для комфортной жизни и самореализации – стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина, реализуемые в рамках молодежной политики в регионах России. Приоритетные направления – обеспечение доступным жильем молодых семей, культурные мероприятия, патриотическое воспитание детей и молодежи и в целом – новое качество жизни, выраженное в комфортной городской среде, безопасности, возможностях карьерного роста и самореализации.