В Татарстане 35 процентов умерших в 2017 году мужчин не дожили до 60 лет

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане в 2017 году 35 процентов умерших мужчин не дожили до 60 лет, то есть не достигли пенсионного возраста. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Альбина Шавалеева сегодня на заседании итоговой коллегии ведомства.

По ее словам, среди женщин этот показатель составляет 13 процентов.

В целом по итогам прошлого года количество регистраций смерти уменьшилось на 2,1 процента и составило 44 тыс.12.

«Указанная динамика сохраняется в РТ третий год подряд», – уточнила Шавалеева.