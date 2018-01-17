В Татарстане за 2017 год количество заключенных браков выросло на 5 процентов

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). В 2017 году в Татарстане 26 тыс. 983 пары зарегистрировали семейные отношения. Об этом сообщила на заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ начальник управления Альбина Шавалеева.

Количество заключенных браков выросло почти на 5 процентов. Увеличивается число межнациональных браков – каждый четвертый союз является таковым. При этом количество браков с иностранными гражданами снижается, рассказала докладчик.

Начальник Управления ЗАГС отметила, что у Татарстана лучший в ПФО показатель соотношения числа разводов и браков. В республике на 1 тыс. браков приходится 503 развода, тогда как в Саратовской области – 640, в Кировской – 711, а в целом по стране – свыше 800.

При этом докладчик посетовала, что большинство союзов распадаются в первые годы после образования. Так, 64 процента распавшихся в прошлом году семей не просуществовали и десяти лет.

Шавалеева подчеркнула, что каждой семье, подающей в орган ЗАГС заявление на расторжение брака по взаимному согласию, предлагаются различные варианты оказания психологической помощи. Также органы ЗАГС активно участвуют в реализации семейной политики, организуют большое количество мероприятий семейной направленности.